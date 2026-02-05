Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal, και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά.

Ο πρωθυπουργός είπε για τη Τουρκία, ότι η μόνη διαφορά είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ατζέντα των συζητήσεων με την Άγκυρα δεν εμπλουτίζεται,

«Και ο κ. Ερντογάν και εγώ είμαστε έμπειροι ηγέτες» σημείωσε και πρόσθεσε ότι είναι αρκετά περίπλοκη η κατάσταση στην περιοχή για να προσθέσουμε και άλλο ένα πρόβλημα.

Είπε ακόμα ότι πριν από 4-5 χρόνια ήταν πιο δύσκολη η κατάσταση και τόνισε ότι η άμυνά μας είναι πιο ισχυρή πλέον.

«Έχουμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας», τόνισε αλλά και ότι χρειάζονται δυο για να χορέψουν ταγκό.

Επίσης σημείωσε ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν επενδύσει στην θετική ατζέντα έχοντας λύσει ζητήματα όπως η βίζα και το μεταναστευτικό.

«Έχουμε δουλέψει παραγωγικά τα προηγούμενα χρόνια για να αποτρέψουμε εντάσεις. Και για να αναγνωρίσουμε ότι ακόμη κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτά τα μεγάλα θέματα που δεν έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες, μπορούμε ακόμα να δουλέψουμε ώστε να έχουμε μία λειτουργική και παραγωγική σχέση».

Επίσης, αναφερόμενος στη τραγωδία στη Χίο είπε: «Είναι μια τραγωδία και πρέπει να γίνει πλήρης έρευνα. Υπήρχε ένα μικρό σκάφος, δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό. Περιμένω πλήρη έρευνα. Οι αρμόδιες αρχές θα διελευκάνουν την υπόθεση. Διακινητές βάζουν ανθρώπους σε μικρή βάρκα χωρίς σωσίβια, με μόνο σκοπό να τους επιβιβάσουν σε ένα ελληνικό νησί. Δεσμεύομαι ότι η έρευνα θα γίνει με πλήρη διαφάνεια».

«Οσοι δικαιούνται άσυλο αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στην Ελλάδα. Αν όμως μπουν παράνομα και δεν δικαιούνται άσυλο, θα σταλούν πίσω είτε στη χώρα προέλευσης, είτε στη χώρα διέλευσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ερωτηθείς για τα ενεργειακά ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας είναι υπέρ της μείωσης εκπομπών και τόνισε αναφορικά με την συμφωνία για το LNG ότι ή Ελλάδα γίνεται ο αρχιτέκτονας ενεργειακής ασφάλειας.