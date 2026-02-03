Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο, στο περιθώριο του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”.

Ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών.

Ο Νίκος Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα 2/2 το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.