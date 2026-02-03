Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο, στο περιθώριο του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”.
Ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών.
Ο Νίκος Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα 2/2 το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.
Είχα την ευκαιρία να έχω σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο @CKombos, στο περιθώριο του "Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”.#delphieconomicforum #WashingtonDC pic.twitter.com/PJygoQuulY— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2026