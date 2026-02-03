Αποφασισμένη να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και το κλείσιμο όλων των παράνομων τζαμιών στον Δήμο Αθηναίων δηλώνει η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι καθολική και χωρίς εξαιρέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η παραβίαση του νόμου, θα έχει άμεσες συνέπειες για όσους εμπλέκονται στη λειτουργία μη αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων.

Ειδικότερα, μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Αθήνα. Όπως είπε, πρόσφατα ανακλήθηκε η νόμιμη άδεια διαμονής ενός υπηκόου από το Μπαγκλαντές, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα χώρο λατρείας στην περιοχή, κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Ο υπουργός παρουσίασε το συγκεκριμένο περιστατικό ως προάγγελο μιας ευρύτερης πολιτικής που πρόκειται να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον Δήμο Αθηναίων, αλλά και όπου αλλού εντοπιστούν αντίστοιχες παραβάσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού. Σε όλα τα παράνομα τζάμια με παράλληλη ανάκληση των νόμιμων εγγράφων όσων τα λειτουργούν. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα σφραγίζονται τα παράνομα τζαμιά και θα απελαύνονται όσοι εμπλέκονται».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σκοπεύει να κινηθεί σε στενό συντονισμό με άλλα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες του κράτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χώροι λατρείας λειτουργούν αποκλειστικά με βάση τον νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, η σφράγιση των παράνομων εγκαταστάσεων θα συνοδεύεται, όπου προβλέπεται, από την ανάκληση αδειών διαμονής και την απομάκρυνση από τη χώρα των αλλοδαπών που έχουν ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους. Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι η τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την παραμονή οποιουδήποτε αλλοδαπού στη χώρα, στέλνοντας το μήνυμα ότι «όσοι δεν τηρούν την ελληνική νομοθεσία αυτομάτως θα απελαύνονται».