«Η ηρωική θυσία των τριών αξιωματικών μας στα Ίμια συνιστά αδιάλειπτη υπενθύμιση του ακριβού τιμήματος της ελευθερίας. Ιδιαίτερα σήμερα, που το δόγμα της ισχύος υπονομεύει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οφείλουμε ως έθνος να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή για να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας απέναντι σε κάθε επιβουλή», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την επετειακή αναφορά και την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων Ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στα Ίμια, την 31η Ιανουαρίου 1996, που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ επισήμανε, επίσης, ότι «η Βουλή των Ελλήνων τίμησε με τον δέοντα σεβασμό τη μνήμη των ηρώων των Ιμίων, οι οποίοι έπεσαν πιστοί στο καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στο πάνθεον των ηρώων του ελληνικού έθνους. Τριάντα χρόνια μετά από τα δραματικά εκείνα γεγονότα, η χώρα μας αποτελεί πυλώνα ειρήνης και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη, επιδιώκοντας σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας. Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εγκαινιάσει ένα πρωτοφανές εξοπλιστικό πρόγραμμα, και στα τρία όπλα, μετατρέποντας το Αιγαίο σε ένα αδιαπέραστο τείχος. Και είμαι βέβαιος ότι όπως είπε κι ο βουλευτής μας Νίκος Βλαχάκος, αδερφός του ήρωα των Ιμίων Παναγιώτη Βλαχάκου, μαζί με τους άλλους δύο ήρωες, τον Χριστόδουλο Καραθανάση, και τον Έκτορα Γιαλοψό, θα καμαρώνουν από ψηλά, για την ενίσχυση με τη φρεγάτα Belharra “Κίμων” του πολεμικού μας ναυτικού, που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσαν τη ζωή τους».

Καταλήγοντας ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε: «Όλοι γνωρίζουμε πως οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι η ασφαλέστερη εγγύηση για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να λησμονούμε, ωστόσο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής αποτελεί η εσωτερική πολιτική σταθερότητα και η αρραγής εθνική ενότητα».