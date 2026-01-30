Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας χρηματοδοτείται με 520.000 ευρώ στο πλαίσιο της δράσης «Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Με την ένταξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην συγκεκριμένη δράση, τα ΑΕΙ της χώρας που ήδη συμμετέχουν φτάνουν τα δεκαεννέα, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών έξι είναι σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της δράσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν: