Την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να περιοριστεί ακόμη και στο 10%, εφόσον συνεχίσει την ίδια πολιτική πορεία, εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν τραβάει πολιτικά», σημειώνοντας ότι κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση οδηγεί σε απώλεια ψηφοφόρων. «Απορώ που δεν το καταλαβαίνει ο αρχηγός του, δεν τραβάει, είναι ανθρωποδιώχτης, κάθε φορά που βγαίνει στην τηλεόραση χάνει κόσμο. Θα περιμένει να πάει τριτο-τεταρτο κόμμα και να ψάχνονται μετά πώς θα ανακάμψουν», είπε συγκεκριμένα.

Ο κ. Δρυμιώτης υποστήριξε επίσης μιλώντας στο Action24, ότι η αλλαγή ηγεσίας πρέπει να προηγηθεί των εκλογών, ανεξαρτήτως του ότι ο κ. Ανδρουλάκης εξελέγη πρόσφατα. Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανοησία» το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλες προοπτικές επειδή ξεκινά από χαμηλά ποσοστά, τονίζοντας ότι το κόμμα αγνοεί τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων.

Επισήμανε, δε πως το ΠΑΣΟΚ έχει στραφεί προς τα αριστερά, τη στιγμή που, όπως είπε, το εκλογικό σώμα κινείται προς άλλες κατευθύνσεις. «Αντί να πάνε στον μεσαίο χώρο, επιλέγουν λάθος κατεύθυνση», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και τη δημοφιλία πολιτικών προσώπων, σημείωσε ότι συχνά αποτυπώνεται το θυμικό των πολιτών και όχι η πραγματική καταλληλότητα για διακυβέρνηση. Υπενθύμισε ότι στην τελευταία μέτρηση ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει μόλις 4% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί βασικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, υποστήριξε ότι κυβερνήσεις δεν ανατρέπονται εάν δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση, εκτιμώντας πως όταν έρθει η ώρα της κάλπης, πολλοί ψηφοφόροι θα επιλέξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και με επιφυλάξεις.