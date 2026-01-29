Εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, οι απουσίες έως και πέντε ημερών θα καταχωρίζονται κανονικά, ωστόσο δεν θα προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό απουσιών των μαθητών.

Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά απουσίες που πραγματοποιούνται στο διάστημα από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την καταχώριση αλλά μη προσμέτρηση των απουσιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή από ιδιώτη ιατρό, στην οποία θα πιστοποιείται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας.

Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένες απουσίες δεν υπολογίζονται στον προβλεπόμενο από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις ανώτατο αριθμό απουσιών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο: «Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 ΚΥΑ (Β΄5130), όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 24 Νοεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών».

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.