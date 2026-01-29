Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες το νοσοκομείο Αττικόν, έπειτα από εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και έκαναν λόγο για αυξημένο αριθμό ρατζών στους διαδρόμους κατά τις εφημερίες.

Σε απάντηση των καταγγελιών, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι το Αττικόν αντιμετωπίζει διαχρονικά αυξημένη πίεση κατά τις εφημερίες του καθώς υπάρχει μεγάλη προσέλευση εκεί «λόγω της φήμης του».

Την παρούσα περίοδο, σύμφωνα με τον υπουργό, η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το ισχυρό κύμα εποχικής γρίπης, το οποίο έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και ειδικότερα στο Αττικόν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει, ωστόσο, ότι το φαινόμενο δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά με οργανωμένο σχεδιασμό και παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου κτιρίου για τους γιατρούς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, απελευθερώνοντας περίπου 50 επιπλέον κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών.

Παράλληλα, δρομολογείται η επέκταση της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λοιμωδών, με την προσθήκη ακόμη 120 κλινών, έργο που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου 18 μηνών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Μάλιστα. Το ΑΤΤΙΚΟΝ βγάζει και έβγαζε σχεδόν πάντα ράντζα στην εφημερία του εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον όταν λόγω της φήμης του αυξήθηκε πολύ η προσέλευση εκεί. Συνήθως ως 120. Τώρα λόγω γρίπης η προσέλευση αυξήθηκε. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχω ξεκινήσει την κατασκευή κτίριο για τους ιατρούς ώστε να απελευθερώσουμε άλλα 50 κρεβάτια σε ένα χρόνο από σήμερα και την επέκταση της παθολογικής στο Λοιμωδών προσθέτοντας επιπλέον 120. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα και το πρόβλημα αυτό θα έχει λυθεί».