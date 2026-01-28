Επάνω στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», το νέο καμάρι του στόλου μας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο η συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Θυμίζουμε ότι το πλοίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Naval Group, στη γραφική γαλλική πόλη Λοριάν και πως αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Αύριο λοιπόν οι δύο υπουργοί θα επαναβεβαιώσουν την αμυντική συνεργασία ανανεώνοντάς την για 5 επιπλέον χρόνια. Με αυτό τον τρόπο αφενός η χώρα μας συνεχίζει να έχει δίπλα της έναν σημαντικότατο σύμμαχο ακόμη και σε στρατιωτικό επίπεδο και αφετέρου η ίδια η Γαλλία προωθεί ακόμη περισσότερο το σχέδιό της για ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στο πλαίσιο της αυτονομίας που επιχειρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η γηραιά ήπειρος έναντι της ασκούμενης πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 έχει υπογραφεί ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που στο άρθρο 2 προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή «ακόμα και με ένοπλη βία» του ετέρου κράτους, όταν και τα δύο συμβαλλόμενα μέλη διαπιστώσουν από κοινού ότι ένα από τα δύο απειλείται ευθέως ή δέχεται επίθεση στην επικράτειά του από κάποιο τρίτο κράτος.



Μέρος αυτής της συμφωνίας άλλωστε είναι το εξοπλιστικό πακέτο του Πολεμικού Ναυτικού μας, όπου εντάσσεται και η αγορά των τεσσάρων φρεγατών Belh@rra συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.

Άλλωστε η κ. Βοτρίν μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον κ. Δένδια πάνω στη φρεγάτα «Κίμων», αναμένεται να μεταβεί και στα ναυπηγεία του ναυστάθμου όπου κατασκευάζονται τμήματα των υπόλοιπων τριών αντίστοιχων πλοίων που θα αποκτήσει ο στόλος μας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί παράλληλα το ενδεχόμενο προμήθειας εκ μέρους της χώρας μας και επιπλέον γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, πέραν αυτών που έχουμε παραγγείλει, ώστε μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουμε δύο Μοίρες, ενώ οι Γάλλοι θα μας κάνουν και μια ακόμη πρόταση.

Από τη στιγμή που δεν προχώρησε η απόκτηση ιταλικών φρεγατών Contellation που θα αγοράζαμε μαζί με τις Belh@rra, να πάρουμε επιπλέον Belh@rra, σε καλύτερη τιμή από τις 4 (τη μια που έχουμε αποκτήσει και τις άλλες τρεις που έχουμε παραγγείλει και περιμένουμε να έρθουν).

Η Αθήνα το σκέφτεται σοβαρά ως ενδεχόμενο, καθώς οι συγκεκριμένες φρεγάτες έχουν πλήρη επικοινωνία και διασύνδεση με τα μαχητικά Rafale αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σημειωτέων ότι οι Τούρκοι δεν καλοβλέπουν όπως είναι φυσικό την ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας. Άλλωστε μόλις είναι ανακοινωθεί η σύσφιξη των σχέσεων μας με το Παρίσι, η Άγκυρα είχε αναφέρει πως «οι «μαξιμαλιστικοί ισχυρισμοί θαλάσσιας δικαιοδοσίας και εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας είναι αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο» και ότι «θα ενίσχυε την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της στην περιοχή».

Στον αντίποδα οι ΗΠΑ είχαν υιοθετήσει τη συμφωνία, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού να αναφέρει πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον ρόλο της Ελλάδας στη δημιουργία σταθερότητας στην περιοχή».