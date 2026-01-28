Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού για την «Προστασία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων – Καταπολέμηση της κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων και της φθοράς έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων – Ποινικές διατάξεις – Σύσταση Μητρώου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων – Λοιπές διατάξεις υπουργείου Πολιτισμού».

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κατασκευής και της διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και την προστασία των θυμάτων της αγοράς, την καταπολέμηση της φθοράς των έργων τέχνης και των συλλεκτικών αντικειμένων στους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους και μουσεία, την καταπολέμηση με τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων της κατασκευής και διακίνησης έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων με σκοπό την παραπλάνηση, ενώ προβλέπεται και η δήμευση και η καταστροφή αυτών. Δημιουργείται Αυτοτελές Τμήμα Έργων Τέχνης στο υπουργείο που θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

Δημιουργείται Μητρώο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Έργων Τέχνης και Συλλεκτικών Αντικειμένων στο υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, με διάταξη του νομοσχεδίου δημιουργείται Μητρώο προστασίας για τους ιστορικής σημασίας κινηματογράφους. Ακόμη, θεσπίζονται ρυθμίσεις που αφορούν στη σύνθεση του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, καθώς και διατάξεις για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Πολιτισμού, με σκοπό την καλύτερη, ορθολογικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Στο σχέδιο νόμου μέχρι την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια δεν έχουν κατατεθεί υπουργικές ή βουλευτικές τροπολογίες.