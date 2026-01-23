Το πάγιο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια επανέφερε στο προσκήνιο ο Νίκος Δένδιας, προκαλώντας άμεσα αντανακλαστικά στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στο κανάλι Open, ξεκαθάρισε τη στάση της Αθήνας, γεγονός που οδήγησε τον τουρκικό Τύπο σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει πλήρως την πραγματικότητα.

Η «ανάγνωση» της Hurriyet και οι τουρκικοί ισχυρισμοί

Είναι χαρακτηριστικό ότι δημοσιεύματα στην Τουρκία, με πρώτη τη Hurriyet, έφτασαν στο σημείο να παρουσιάσουν την εφαρμογή των προβλέψεων του Δικαίου της Θάλασσας ως «μονομερή επέκταση» και «ντε φάκτο κατάληψη διεθνών υδάτων». Οι Τούρκοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα «ξεκινά πάλι τις προκλήσεις», την ίδια στιγμή που η Άγκυρα διατηρεί σε ισχύ το παράνομο casus belli (αιτία πολέμου).

Η Hurriyet υποστηρίζει πως ο Έλληνας Υπουργός «υπεραμύνεται της ντε φάκτο κατάληψης των διεθνών υδάτων μέσω της επέκτασης των θαλασσίων συνόρων στα 12 μίλια». Με αυτή τη διατύπωση, ο τουρκικός Τύπος επιχειρεί να παρουσιάσει ένα νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα ως πράξη επιβολής και αρπαγής κοινόχρηστων θαλάσσιων ζωνών.

Το κείμενο χαρακτηρίζει το δικαίωμα της Ελλάδας ως «υποτιθέμενο» και «μονομερές», ενώ την ίδια στιγμή κατηγορεί τον Δένδια ότι «επέκρινε την Τουρκία επειδή προστατεύει τα δικά της χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και εμποδίζει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Είναι προφανές το παράδοξο: η Τουρκία αυτοπαρουσιάζεται ως «θεματοφύλακας» του δικαίου, εμποδίζοντας την εφαρμογή του.

Η απειλή πολέμου ως… άμυνα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία δεν απειλεί, αλλά «προστατεύει τα δικαιώματά της». Η Hurriyet γράφει πως ο Έλληνας Υπουργός «ερμήνευσε το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί αυτή την κατάσταση ως αιτία πολέμου (casus belli) ως απειλή κατά της Ελλάδας», κατηγορώντας τον ουσιαστικά επειδή ονομάζει την απειλή με το όνομά της.

Ενώ η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει το δικαίωμα των 12 μιλίων, ο τουρκικός Τύπος επιμένει να βαφτίζει την ελληνική ετοιμότητα ως «επιθετικότητα», ισχυριζόμενος παραδόξως ότι η Τουρκία… προστατεύει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας την εφαρμογή του.