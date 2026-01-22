Σε μια εκτενή τοποθέτηση για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε με σαφήνεια το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ελληνική εξωτερική πολιτική. Μιλώντας στο OPEN, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η σταθερότητα στις εθνικές θέσεις και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο αποτελούν τη μοναδική ρεαλιστική οδό, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων μέσω απειλών.

Το δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια και η εθνική κυριαρχία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Χαρακτήρισε το δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια ως τον «σκληρό πυρήνα» της εθνικής κυριαρχίας, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια μονομερή απόφαση της χώρας που δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διπλωματικού παζαριού.

«Οποιονδήποτε καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας στον πλανήτη κι αν ρωτήσετε, θα σας πει το ίδιο πράγμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η στιγμή της άσκησης αυτού του δικαιώματος αποτελεί αποκλειστικά μια στάθμιση του εθνικού συμφέροντος από την ελληνική πολιτεία. Μάλιστα, απέκλεισε κάθε συζήτηση για ενδιάμεσες λύσεις που προτείνει η Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διαπραγματευτεί για την έκταση της κυριαρχίας της.

Η στάση απέναντι στο casus belli

Αναφορικά με τη διαρκή απειλή πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας, ο Υπουργός ήταν κατηγορηματικός. Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχθεί το casus belli ως ένα αποδεκτό στοιχείο στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην άλλη πλευρά την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να μας επιβάλει σιγή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι η αποδοχή της απειλής πολέμου ως μιας «νορμάλ κατάστασης» θα ήταν στρατηγικό σφάλμα, καθώς η χώρα οφείλει να απαντά με ψυχραιμία αλλά και σταθερότητα σε κάθε πρόκληση που αντιτίθεται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ισχύς των συμμαχιών και η «Ατζέντα 2030»

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στην ισχυρή αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι οι κοινές αντιλήψεις για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν ένα μέτωπο σταθερότητας. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ισραηλινού ομολόγου του για την αποτροπή της αποσταθεροποίησης στο Αιγαίο, ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά εφαρμόζει κανόνες που προστατεύουν την περιοχή από αναθεωρητικές φιλοδοξίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, μέσα από το πρόγραμμα «Ατζέντα 2030», διασφαλίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι ανίσχυρη. «Η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει κι έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας είναι αυτή που επιτρέπει στη διπλωματία να λειτουργεί με αυτοπεποίθηση.

Ενιαία εθνική γραμμή και διεθνείς ισορροπίες

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι στα εθνικά θέματα υπάρχει ομοψυχία και μια ενιαία στάση που υπερβαίνει τα κόμματα. Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το «δόγμα Τραμπ», σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει πολύ καλά τις ελληνικές «κόκκινες γραμμές» και ότι η θέση της Αθήνας παραμένει σταθερή και δεν ετεροπροσδιορίζεται από τρίτους.

«Προσόν μας είναι η ηρεμία στην απάντηση, η σταθερότητα και η διαχρονικότητα στις θέσεις μας», κατέληξε, δίνοντας το στίγμα μιας εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται στην αυτοκυριαρχία και τον σεβασμό των διεθνών συνθηκών.

«Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου, αν αυτό απαιτηθεί»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Υπουργού σχετικά με τις εσωτερικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία και τα σενάρια για τη διαδοχή. Ο κ. Δένδιας απέρριψε τις αιτιάσεις περί «απουσίας» του από τις δύσκολες πολιτικές μάχες, τονίζοντας ότι ο ρόλος του Υπουργού Άμυνας είναι εθνικός και οφείλει να εκφράζει την ομοψυχία της κοινωνίας και όχι στενά κομματικές γραμμές.

Δήλωσε «υπερπλήρης» από την εκπλήρωση των φιλοδοξιών του, αφήνοντας όμως ανοιχτό το παράθυρο για το μέλλον, σημειώνοντας ότι «οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν εκπληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου, αν αυτό απαιτηθεί. Αλλά καθόσον αφορά τον δικό μου εσωτερικό κόσμο, είμαι υπερπλήρης».

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού έργου για το 2026, παραδεχόμενος με ειλικρίνεια ότι καμία κυβέρνηση δεν στερείται «αρρυθμιών», αλλά επισημαίνοντας ότι η αποδοχή του τομέα της Άμυνας από τους πολίτες παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω της επαρκούς επικοινωνίας του παραγόμενου έργου.