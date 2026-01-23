Συνέντευξη στο Euronews παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο πολύπλοκες. Ήταν καλά τα σχόλια Τραμπ, για να αποκλιμακώσει την κατάσταση».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη απάντησε με μια φωνή -με μόνο μια εξαίρεση- να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία. Η εξαίρεση ήταν η Ουγγαρία, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Πιστεύω, όμως, ότι βρήκαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε, ενώ για τον Φίτσο τόνισε πως «μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή μας άμυνα και να επιλύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας».

Για το «Συμβούλιο Ειρήνης» είπε ότι «αυτό που ανακοινώθηκε υπερβαίνει τον ΟΗΕ. Θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας για τη Γάζα. Αν υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ μόνο για τη Γάζα και για συγκεκριμένο διάστημα, θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα».

Ερωτηθείς για το θέμα της Mercosur και τις διαφωνίες των αγροτών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

Ανέφερε ότι «η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία και πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο».

Ξεπέρασε τις 4 ώρες η Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, στη σκιά των όσων διαδραματίστηκαν στο Νταβός, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να επανακαθορίζουν τη στάση τους μετά τη στροφή 180 μοιρών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος οπισθοχώρησε στο θέμα των δασμών, με την ΕΕ πάντως να διατηρεί την επιφυλακτικότητά της σε σχέση με τις κινήσεις της αμερικανικής διοίκησης για τη Γροιλανδία αλλά και το «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερόμενος στις ευρωατλαντικές σχέσεις κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πλαίσιο συνεννόησης, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια».