Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας ευθέως το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου και απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο πολιτικής αλλαγής με τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία.

Σε συνέντευξή του στο ΟΝΕ, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει «κριθεί» μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα, εκτίναξη των ενοικίων, υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και παιδείας, ενεργειακή πολιτική υπέρ των ολιγαρχών και συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα. «Η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο, καθαρό αέρα στα πανιά της», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τρεις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος για τη μείωση του κόστους παραγωγής:

Άνοιγμα των ενεργειακών κοινοτήτων σε συνεταιρισμούς και παραγωγούς, εκσυγχρονισμό του κανονισμού του ΕΛΓΑ με βάση την κλιματική κρίση, αποκομματικοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με διοίκηση πενταετούς θητείας που θα προκύπτει από διεθνή διαγωνισμό. Απαντώντας γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αναρωτήθηκε: «Πού αλλού στην Ευρώπη των “27” ο αναπτυξιακός οργανισμός του πρωτογενούς τομέα είναι σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Ένα παράδειγμα θέλω. Υπάρχει λύση. Ας έδιναν για έναν χρόνο τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ και μετά να συζητούσαμε πώς θα κάναμε έναν ευρωπαϊκό ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δίνει μόνο βασικές ενισχύσεις. Από τα 19 δισ. που διαχειρίζεται, τα 5 δισ. αφορούν έργα υποδομής. Θα αποφασίσει ο κ. Πιτσιλής και η ΑΑΔΕ ποια θα είναι τα έργα υποδομής του πρωτογενούς τομέα; Αυτά είναι αστειότητες. Μας ρωτούν: “Δεν θέλετε τον έλεγχο;”. Ναι, τον θέλουμε τον έλεγχο και με σύγχρονες τεχνολογίες για να παίρνει τα λεφτά ο πραγματικός παραγωγός. Όμως, ο κ. Βορίδης δεν έλεγε ότι δεν ευθύνεται αυτός για τα πλαστά συμβόλαια, αλλά η ΑΑΔΕ; Δηλαδή, όταν ο κ. Βορίδης είχε τον προβολέα των ποινικών ευθυνών πάνω του, έδειχνε τον κ. Πιτσιλή και την ΑΑΔΕ. Εδώ μας κοροϊδεύουν».

Σχετικά με τη συμφωνία Mercosur, επισήμανε ότι «υπάρχουν θέματα όπου υπερέχει το εθνικό συμφέρον» και περιγράφοντας τις αρνητικές της επιπτώσεις στην αγροτική μας παραγωγή, διερωτήθηκε δηκτικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: «Οι Ιταλοί διαπραγματεύτηκαν και πήραν 10 δισεκατομμύρια. Εμείς τι διαπραγματευτήκαμε; Τι κερδίζει η Ελλάδα;»

Κεντρικό σημείο της συνέντευξης αποτέλεσε η υπόθεση των υποκλοπών, με τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για σοβαρή θεσμική εκτροπή και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Όπως είπε, οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως πλημμελήματος, ενώ άσκησε κριτική σε δικαστικούς χειρισμούς που, όπως υποστήριξε, πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, μίλησε για ένα ευρύτερο πλαίσιο «ατιμωρησίας» που, κατά την άποψή του, καλύπτει κυβερνητικά στελέχη σε κρίσιμες υποθέσεις, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές μέχρι τη σύμβαση 717 και το δυστύχημα των Τεμπών.

Εξωτερική πολιτική και Ευρώπη

Στην εξωτερική πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κινείται χωρίς στρατηγικό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες και με ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία. Εξέφρασε, επίσης, επιφυλάξεις για τη δυνατότητα παραπομπής στη Χάγη μόνο για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί «εμμονικά στην όχθη του πολιτικού ήθους και του προγραμματικού λόγου», ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του είναι μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή και όχι η ανακύκλωση της υφιστάμενης εξουσίας.