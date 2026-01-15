Δημόσια συγγνώμη απηύθυνε μέσω ανάρτησής του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προς τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, με αφορμή συμβάν που σημειώθηκε στη Βουλή.

Στο ίδιο μήνυμα τόνισε ότι «ήταν λάθος μου και το αναγνωρίζω».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές. Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».

Η τοποθέτηση της Πέτης Πέρκα

Νωρίτερα η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα τοποθετήθηκε και η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το φραστικό επεισόδιο με τον αναπληρωτή υπουργό.

Σε ανάρτηση στο Facebook, σημείωσε τα εξής:

«Η σεξιστική επίθεση Κυρανάκη δεν ήταν λεκτικό ατόπημα και φυσικά δεν ήταν τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα μιας βαθιά ριζωμένης λογικής και συμπεριφοράς που είναι οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχουν αποδείξει κι άλλα περιστατικά του παρελθόντος.

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά και πορεύεται με ψέματα, προσωπικές επιθέσεις και συκοφαντίες.

Γι’ αυτό, θέλω να καταστήσω σαφές τόσο στον κ. Κυρανάκη, όσο και στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να δεχτώ ούτε εγώ, αλλά ούτε και καμία βουλεύτρια μαθήματα για το πώς θα συμπεριφερόμαστε απέναντι σε εκείνους που δεν μπορούν να τηρήσουν ούτε τα στοιχειώδη. Η φράση “Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας” – ακόμη κι αν ακολουθήθηκε από μια προσχηματική “συγγνώμη” – είναι κατάφωρα σεξιστική και ξεπερνά κάθε όριο χυδαιότητας.

Αναμφίβολα, ο σεξισμός και ο τραμπουκισμός δεν έχουν θέση όχι μόνο στην Βουλή, αλλά και πουθενά! Και αυτό το δηλώνουμε ως Νέα Αριστερά με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο».

Το επεισόδιο

Ένταση σε λεκτικό επίπεδο καταγράφηκε στην αίθουσα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που αφορά τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και την επικύρωση της τροποποιημένης σύμβασης με τη Hellenic Train, με πρωταγωνιστές τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του μέλος της κυβέρνησης, η βουλευτής της αντιπολίτευσης παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να της λέει κάποια στιγμή: «Για το Θεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι Κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».

Αμέσως, προκλήθηκε ένταση, με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς να φωνάζει προς τον υφυπουργό «είσαι φασίστας» και τον προεδρεύοντα να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Λίγη ώρα αργότερα η κ. Πέρκα μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε σεξιστικό το σχόλιο του κ. Κυρανάκη, σημειώνοντας πως «σε έναν άντρα, δεν θα το έλεγε ποτέ ο αναπληρωτής υπουργός. Είναι σαφώς σεξιστικό. Είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τους τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Είναι άσχετος και αγενής. Έχει πει πάρα πολλά ψέματα που αποδεικνύονται. Αυτά τα 700 εκατ. είναι οι κρατικές ενισχύσεις, είναι ο λόγος για τον οποίον έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρόκειται για έναν αναπληρωτή υπουργό που λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία».