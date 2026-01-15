Ο Νίκος Δένδιας, σε μια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση, ξεκαθάρισε πως οι τέσσερις νέες φρεγάτες FDI (Belharra) δεν θα είναι απλώς σύγχρονα πλοία, αλλά οι πιο ετοιμοπόλεμες μονάδες επιφανείας στον κόσμο, χάρη στην ενσωμάτωση στρατηγικών όπλων που ανατρέπουν τα δεδομένα στη θάλασσα.

Κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό παίζουν οι πύραυλοι ELSA. Με βεληνεκές που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα, το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα θα τοποθετηθεί και στα τέσσερα σκάφη, δίνοντας στην Αθήνα τη δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος από μεγάλες αποστάσεις.

«Θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες που θα βρίσκονται στον πλανήτη γη. Πάμε σε τελείως διαφορετικές Ένοπλες Δυνάμεις», τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως η τεχνολογία και τα δεδομένα αποτελούν πλέον τη νέα «καύσιμη ύλη» για την εθνική ασφάλεια.

Η αποτρεπτική ισχύς και το μήνυμα στην Άγκυρα

Παρά τις αντιδράσεις και τη ρητορική της γείτονος, η ελληνική πλευρά παραμένει προσηλωμένη στο εξοπλιστικό της πλάνο. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ο κ. Δένδιας απέρριψε τις τουρκικές αιτιάσεις περί προκλήσεων, επισημαίνοντας πως η ενίσχυση του στόλου και της αεροπορίας (με F-35 και Rafale) υπηρετεί αποκλειστικά την αποτροπή.

«Η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται. Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία το ανάποδο συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως η χώρα δεν επιδιώκει να ανατρέψει βίαια τις ισορροπίες, αλλά να εγγυηθεί ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αμφισβητήσει τις διεθνείς συνθήκες.

«Ισχυρότερες από ποτέ έως το 2030»

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, αποτελεί το θεμέλιο για την «Ατζέντα 2030». Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο στόχος είναι σαφής: «Με την ατζέντα 2030 θα δημιουργήσουμε τις ισχυρότερες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού».

Αυτή η ισχύς μεταφράζεται και σε διπλωματικό επίπεδο. Ενόψει του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Δένδιας εξήγησε πως η αμυντική θωράκιση επιτρέπει στον Πρωθυπουργό να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος, χωρίς να υποκύπτει σε πιέσεις ή εκβιασμούς.

«Η Ελλάδα δεν επιδιώκει να υπερέχει ή να ανατρέψει οποιαδήποτε ισορροπία, αλλά να αποτρέψει οποιονδήποτε θέλει να αναθεωρήσει συνθήκες ή να απειλήσει κυριαρχία», κατέληξε, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας για την ελληνική άμυνα.