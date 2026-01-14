Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ έκανε μία ανάρτησή στο «Χ» με την οποία καλωσορίζει τον Δρ. Στίβεν Μιράν, το μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα.

«Καλωσορίζω στην Ελλάδα τον φίλο μου, Δρ. Στίβεν Μιράν (Stephen Miran), έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Στη συνέχεια η πρέσβης των ΗΠΑ χαρακτήρισε ορόσημο την επίσκεψη του Δρ. Μιράν στην Ελλάδα, εξηγώνμτας ότι: «Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα — ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.