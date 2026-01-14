Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε την ανακοίνωση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου με τη φράση «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».

Προηγουμένως, η κα Σδούκου είχε δηλώσει ότι «το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ!», σημειώνοντας ότι «προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως ‘εργαλειοποίηση’ την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών».

Στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ειδικότερα: «ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κα Σδούκου, που τις ‘πατέντες’ των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τις απογείωσε και έστησε το ‘γαλάζιο’ πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει θέτοντας το ερώτημα: «Έχετε αλήθεια κάτι να μας πείτε για το ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη που έστρωσε το χαλί στους ‘γαλάζιους φραπέδες’;».

«Ούτε ένα επιχείρημα δεν βρήκατε να βάλετε στην ανακοίνωσή σας για να υπερασπιστείτε τον υπουργό σας;», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.