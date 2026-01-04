«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς. Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με τη Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».