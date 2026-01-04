Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με ανάρτησή του τις εικόνες από τους δρόμους της Βενεζουέλας, κάνοντας μια σύγκριση με την Ελλάδα της περιόδου της δικτατορίας. Σημείωσε ότι οι πανηγυρισμοί θυμίζουν περισσότερο την Ελλάδα του 1973 παρά τη Βενεζουέλα του 2026.

Ο υπουργός αναφέρθηκε υποθετικά στο τι θα γινόταν αν, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παρέμβει, συλλαμβάνοντας τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και φέρνοντας τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές. Διερωτήθηκε δε, αν τότε υπήρχαν φωνές που θα καταδίκαζαν την παρέμβαση ως παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, υπονοώντας έτσι ότι παρόμοια κριτική σήμερα στη Βενεζουέλα είναι άδικη.

Στο τέλος, τόνισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας πρέπει να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του μετά από όσα χρόνια «αριστερής Χούντας» και ευχήθηκε στη χώρα ένα λαμπρό δημοκρατικό μέλλον.