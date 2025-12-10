Η Ματίνα Παγώνη εστίασε στην ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω το προσωπικό των νοσοκομείων, εξαίροντας παράλληλα το έργο που έχει γίνει ως τώρα από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας στο MEGA για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Υγείας, η κ. Παγώνη είπε: «Θα ζητήσουμε ακόμα από τον υπουργό προσωπικό, θέλουμε ακόμα μόνιμο προσωπικό, είναι σωστό που γίνονται οι ανακαινίσεις στα νοσοκομεία, που έμπαινες μέσα και ντρεπόσουν. Θέλουμε επιπλέον χρηματοδότηση».



Στη συνέχεια υπεραμύνθηκε των επιλογών του κ. Γεωργιάδη, σημειώνοντας τα εξής: «Σταματήστε να κατηγορείτε τον υπουργό. Έχει δώσει και έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις, και ειδικά επικουρικού προσωπικού, που έχουν γίνει. Έγιναν πολλές προσλήψεις επί covid για να είμαστε δίκαιοι. Απλώς θέλουμε μόνιμο προσωπικό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τρέξουν οι κρίσεις των γιατρών. Είναι μεγάλο πρόβλημα και θέλουμε να τρέξουν. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, που είμαστε στα συμβούλια κρίσεων για να προσληφθούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές άμεσα».