«Εγώ δεν κληρονόμησα χρέη στον ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ήταν τραπεζικά χρέη αλλά ήταν χρέη σε προμηθευτές και ήταν πολλά. Και ένα τεράστιο payroll μεταξύ του κόμματος και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αφού έχει δύο μέσα ενημέρωσης που του ανήκουν. Με 150 εργαζόμενους θα έπρεπε να είναι 5 φορές το Kontra, αλλά καταλαβαίνετε για τι αργομισθίες μιλάμε», ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο ίδιος μιλώντας, μιλώντας στο κανάλι του Kontra, το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, υποστήριξε ότι ο τότε οικονομικός διευθυντής «τον οποίο απέλυσα», όπως είπε ο ίδιος, του παρουσίασε «άτομο το επίθετο του οποίου δεν γνώριζα».

«Προφανώς δεν πίστευαν ότι ένας τρελός εξ Αμερικής θα ερχόταν να συγκρουστεί με τη νομενκλατούρα (…) αλλά καλά να πάθουν. Από τη στιγμή που ήθελαν περισσότερη Δημοκρατία, αυτό πήραν. Το θέμα είναι γιατί την απέκλεισαν», σχολίασε ο Στέφανο Κασσελάκης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε, επίσης, ότι «η αντιπολίτευση έχει διαλυθεί με υπογραφή Τσίπρα που επενδύει σε μια θολούρα για να ξεχάσουμε όσα έχουν συμβεί».

«Ο Τσίπρας θα παίξει ρόλο στη διάσπαση της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω που θέλει να κατευθυνθεί ο ίδιος, γιατί πριν από 2,5 χρόνια μου είχε πει ότι θα επιστρέψει σε υψηλότερη θέση από αυτή που ήταν. Αυτή τη στιγμή θέλει να πάει σε ένα μονοψήφιο ποσοστό και να κάνει τι; Είχε την ευκαιρία να στηρίξει πριν τις ευρωεκλογές και δεν το έκανε και μετά υπονόμευσε. Ο Αλέξης είναι πιο συναισθηματικός από εμένα και μου το έχει πει σε κατ’ ιδίαν συζήτηση. Τράβηξε έναν Γολγοθά στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά αυτός τον έφτιαξε, εγώ σε 2 μήνες τους είπα φύγετε», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού λέγοντας: «Πρέπει να ντρέπονται όσοι προσπαθούν να τη βγάλουν γραφική, δεν μπορούν να τη φτάσουν ούτε στο ένα χιλιοστό, όχι μόνο γιατί έχει βιώσει τον μεγαλύτερο πόνο που είναι να χάνει ένας γονιός το παιδί του και ειδικά με ευθύνες πολιτικών που δεν αποδίδονται και κρύβονται πίσω από ασυλίες. Καλά θα κάνει ο Καραχάλιος και ο κάθε Καραχάλιος να βγάλει τον σκασμό και να τη σεβαστεί, πολύ απλά σας το λέω».

Τέλος, όπως είπε ο Στέφανος Κασσελάκης: «Έχει κάθε δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική. Εύχομαι όλοι οι γονείς των Τεμπών να προωθήσουν μια εξωσυστημική, κινηματική πρωτοβουλία και καταθέτω με όλη τη σεμνότητα ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είναι εκεί για να τους στηρίξει, όπως έχει κάνει από την πρώτη στιγμή».