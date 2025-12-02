Έντονος διάλογος σημειώθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, όταν ο Παπαχλιμίντζος ζήτησε από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να ξεκαθαρίσει αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων των αγροτών.

Η Αποστολάκη αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «απόπειρα παγίδευσης» και «στα όρια του πονηρού», ενώ τόνισε ότι της «θυμίζει χωροφύλακα». Αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας ότι το πλαίσιο της ερώτησης είναι λανθασμένο.

«Είναι τεράστια η ένταση και η έκταση της οργής των αγροτών», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι «οι αγρότες της ΝΔ, οι συνδικαλιστές της ΝΔ πρωτοστατούν» στις κινητοποιήσεις και ότι «τα μπλόκα δεν υποκινούνται από κανένα κόμμα». Όπως είπε, το ερώτημα «είστε υπέρ ή κατά» θα είχε νόημα μόνο αν το ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα βρισκόταν πίσω από τις κινητοποιήσεις.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε να ζητά απάντηση, ή έστω εξήγηση για τον εκνευρισμό της, με αποτέλεσμα ο διάλογος να γίνει ακόμη πιο οξύς.

«Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η παγίδευση που επιχειρείτε. Δεν μου αρέσουν αυτά που θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι», τόνισε η Αποστολάκη.