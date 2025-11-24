Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα δύο χρόνια της θητείας του στον Δήμο Αθηναίων μίλησε στην ERΤ ο δήμαρχος της πόλης, Χάρης Δούκας σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 24/11.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε καθήκοντα, επισημαίνοντας: «Όλα ήταν μια τεράστια πρόκληση, δεν ήμουν αυτοδιοικητικό στέλεχος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο ήμουν και έτσι δεν μου δόθηκε κάποιο handbook. Ξεκίνησα από το μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι από τον Οκτώβριο που κέρδισα μέχρι να αναλάβω την 1η Ιανουαρίου, είχαμε μείον 2 – 3 οργανισμούς που είναι βασικοί και θεμελιώδεις, όπως η ανάπλαση, για την προσέγγιση των αναπτυξιακών θεμάτων και όχι μόνο και συνολικά γιατί αντιμετώπισα νομίζω μια αρχική συνθήκη, η οποία ήταν αρκετά επιθετική».

Όπως σημείωσε, περίμενε ότι θα είχε στη διάθεσή του τις δομές και τις υποδομές της προηγούμενης δημοτικής αρχής, επιδιώκοντας μια συνθήκη κανονικότητας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «καταλήξαμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό φορέα που είναι ανάπλαση καθόλου, με την παρουσία της Αθήνας. Να έχουμε επίσης έναν άλλο πολύ μεγάλο οργανισμό που είναι αυτός του Πολιτισμού, αθλητισμού και νέας Γενιάς, ο μεγαλύτερος οργανισμός σε δημοτικό επίπεδο, να τον κρατάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Αναφερόμενος στην ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας, ο δήμαρχος τόνισε πως το θέμα είναι κρίσιμο και ότι οι καθυστερήσεις πλέον οφείλονται κυρίως σε πολιτικούς παράγοντες. Υπενθύμισε ότι «Από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια που μισό χιλιόμετρο παραμένει κλειστό και νομίζω είναι και πολλά τα λεφτά. Νομίζω έχουν προσεγγίσει τα 6 εκατομμύρια».

Σχετικά με το πότε θα επαναλειτουργήσει κανονικά ο δρόμος, ο κ. Δούκας ανέφερε: «κάθε φορά που ρωτάμε μας ενημερώνουν τι θα γίνει στο τέλος του μήνα. Δεν το λέω εγώ, το υλοποιεί η ανάπλαση. Είμαι εκεί σχεδόν μία φορά τον μήνα, μπορεί και δύο φορές το μήνα και σήμερα πάλι συζητήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με κάποιες επιπλέον δομές που περιμένουμε για το τραμ και μου έχουν πει ότι είναι θέμα χρόνου». Υπογράμμισε ακόμη ότι έχει ολοκληρωθεί το 95% του έργου, επισημαίνοντας ότι κάθε πρόσθετη καθυστέρηση δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, δεδομένης της μεγάλης διάρκειας και του υψηλού κόστους του έργου.

Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση της ανάπλασης θα συμβάλει αισθητά στη μείωση της κυκλοφορίας, αναφέροντας ότι συγκοινωνιολόγοι προβλέπουν πτώση της κίνησης περίπου κατά 20%. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «Μεγάλη μείωση» θα σημειωθεί «στο περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα», καθώς η περιοχή θα μπορεί να προσεγγίζεται ευκολότερα, χωρίς να επιβαρύνεται το νέο πεζοδρόμιο και τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν αναδειχθεί.