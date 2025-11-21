Αντιδρά έντονα η Τουρκία για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην ΕΕ. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, «ο ελληνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός παραβιάζει τη δικαιοδοσία της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο». Παράλληλα, κάνει λόγο για «μονομερή βήματα της Ελλάδας, καταδικασμένα σε αποτυχία» που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο».

Η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, έχει ως εξής:

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις μελέτες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (MSP) που διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ. Ανακοινώσαμε τον εθνικό μας MSP στις 16 Απριλίου 2025 και τον κοινοποιήσαμε στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025.

Ο χάρτης MSP της Ελλάδας, ο οποίος παραβιάζει τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, ενημερώθηκε πρόσφατα με αναφορά στις «αρμόδιες ελληνικές αρχές» στον ιστότοπο της πλατφόρμας MSP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου, επιχειρεί να επικυρώσει μέσω της ΕΕ την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Ανατολικής Μεσογείου -την οποία δεν έχει επίσημα ανακηρύξει- χρησιμοποιώντας τον χάρτη του MSP. Η Τουρκία απορρίπτει αυτή την παράνομη απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος.

Η Τουρκία υπέβαλε τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Στο πλαίσιο αυτό, η λεγόμενη ΑΟΖ που απεικονίζεται στον χάρτη MSP της Ελλάδας βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει τις θέσεις της σχετικά με την ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της —τα οποία δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της— εισάγοντάς τα στον χάρτη MSP είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και συνιστούν μονομερή μέτρα αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο.