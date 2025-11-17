Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφορεί στις 25 Νοεμβρίου, μίλησε ο Κώστας Γαβρόγλου, συνεργάτης για θέματα παιδείας και πολιτικής εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός Παιδείας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε τη συζήτηση του περιεχομένου του βιβλίου, υποστηρίζοντας τη δική του εμπειρία. «Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι προσωπικό μόνο. Καταθέτει σαφείς πολιτικές απόψεις για το παρελθόν και το μέλλον της χώρας», τόνισε.

Επιπλέον, ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον Γιάνη Βαρουφάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και επεσήμανε ότι η κριτική πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα, αντί για κουτσομπολίστικη προσέγγιση.

Σχετικά με τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων του βιβλίου από τον εκδότη και δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, τόνισε τη σημασία της νομικής προστασίας της έκδοσης πριν τη δημοσίευσή της: «Τέτοιες διαδικασίες είναι συνηθισμένες διεθνώς και αφορούν την προστασία του συγγραφέα και του εκδοτικού οίκου», δήλωσε.

Τέλος, ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι το βιβλίο αποτελεί πολιτικό γεγονός. «Δεν λέω να το αποθεώσουμε όλοι, αλλά να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, γιατί περιέχει στοιχεία που μας κάνουν να ξανασκεφτούμε τις αποφάσεις μας».