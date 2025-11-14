Η Λιάνα Κανέλλη περιγράφοντας τις θέσεις του ΚΚΕ, δήλωσε ότι το πρόγραμμα του μπορεί να προσφέρει μέλλον στους νέους, φέρνοντας ως παράδειγμα τη ΚΝΕ και τις ψυχικές ασθένειες.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους του ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι τα ποσοστά ψυχικών ασθενειών είναι σε χαμηλό ποσοστό στα μέλη της ΚΝΕ, εξαιτίας της συλλογικότητας.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «η λύση είναι το ΚΚΕ;», απάντησε: «Βέβαια. Πηγαίνετε και δείτε το ποσοστό ψυχικών ασθενειών στους ανθρώπους αυτούς, της ΚΝΕ. Ε, δεν θα δεις τόσα, πώς να το κάνουμε.

Στη συνέχεια, εξηγώντας τον συλλογισμό της, ανέφερε: «Όταν έχεις στήριγμα, όταν δεν είσαι ολομόναχος και δεν έχεις παρηγοριά, σκέψου τα παιδιά της συλλογικής δράσης και όχι υπερ της πάρτης σου, αλλά της κοινωνίας, της μάνας σου και του πατέρα σου και του παιδιού και του ορφανού».

«Τη συλλογικκότητα εννοώ και τη μαχητικότητα. Πού θα βρεις παρηγοριά; Στην ηρωίνη και στην άσπρη κυρία; Θα συζητάς για το Αφγανιστάν με όρους κόκας;», είπε κατά την τοποθέτησή της.

Δείτε τις δηλώσεις μετά το 11.30: