Η Opinion Poll πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Action24, με τις απαντήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,2%

ΠΑΣΟΚ: 13,7%

Ελληνική Λύση: 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 9%

ΚΚΕ: 8,1%

Φωνή Λογικής: 4,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

ΜέΡΑ 25: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Σπαρτιάτες: 1,2%

Άλλο κόμμα: 8,6%

Επίσης, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά είναι τα εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Ελληνική Λύση: 8,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

ΚΚΕ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 3,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 2,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1%

Σπαρτιάτες: 1%

Άλλο κόμμα: 6,9%

Κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν θα στηρίξουν τυχόν κόμμα που μπορεί να δημιουργεί από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην περίπτωση να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα, το 8,9% θα το ψήφιζε σίγουρα, το 21,1% θα μπορούσε, ενώ το 65,7% είναι αρνητικό.

Στη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 3,5% θα ψήφιζε σίγουρα, το 16,9% θα μπορούσε, ενώ το 75,6% δεν θα ψήφιζε ποτέ.

Οι ενεργειακές συμφωνίες

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία της ΑΚΤΟΡ – ΔΕΠΑ με την Venture Global, το 56,7% θεωρεί ότι είναι πολύ και αρκετά σημαντική.

Επιπλέον, το 67,9% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό ότι για πρώτη φορά ξεκινούν ερευνητικές γεωτρήσεις για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υποθαλάσσιου φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Exxon Mobil.