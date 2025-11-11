Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβερνητικών παραγόντων με τον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, μετά την κίνησή του να αφαιρέσει τις ταμπέλες με τους χορηγούς του προγράμματος εκσυγχρονισμού σχολικών κτιρίων στην πόλη.

Η υπουργός Παιδείας μιλώντας στο Action 24 κάλεσε τον δήμαρχο της Πάτρας να ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου για τα σχολεία της συγκεκριμένης πόλης.

«Συνεργαζόμαστε με τους δήμους για τις επισκευές σχολικών μονάδων» είπε η υπουργός Παιδείας. Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με χορηγία από τις τράπεζες για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων θα συνεχιστεί με περίπου 100 εκατ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση περίπου 2.000 σχολείων κάθε χρόνο.

Με αφορμή την κίνηση του δημάρχου της Πάτρας να αφαιρέσει τις πινακίδες από σχολεία της Πάτρας που εκσυγχρονίστηκαν με χορηγίες τραπεζών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» η υπουργός Παιδείας έριξε το γάντι στον Κώστα Πελετίδη καλώντας τον «να απαντήσει αν θέλει το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου στα σχολεία του».