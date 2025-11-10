Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χωρίς να κατονομάσει τον Αντώνη Σαμαρά έστειλε μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε χθες στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτηση της Σίας Αναγνωστόπουλου, από τη Νέα Αριστερά, με θέμα τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, είπε «το να μπορούν να συγκροτούν οι χώρες, οι παράκτιες, οι γειτονικές, σώματα τα οποία να ασχολούνται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, είναι απολύτως ζωτικό».

«Η εποχή της αδράνειας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η αδράνεια σήμερα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση. Η δική μας θέση είναι ότι στο μέτρο που η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, με τις διπλωματικές της συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή, με την συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως έχοντας θέσει, με δική της πρωτοβουλία, επιχειρήματα που δεν υπήρχαν ποτέ, τόσο στο Αιγαίο όσο στην ανατολική Μεσόγειο, σε αυτό το επίπεδο διπλωματικής ισχύος, είναι η στιγμή για να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε», είπε ο υπουργός.

«Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με το σκεπτικό ότι είναι ώρα ευθύνης. Και δεσμεύομαι ότι θα τηρηθεί απολύτως ενήμερη η Βουλή για όλα όσα υπάρχουν σε σχέση με τη διάσκεψη αυτή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, είπε με νόημα: «Ειδικώς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο νηφάλιου διάλογου, γιατί εχθροπάθεια και μισσαλοδοξία, σε άλλα επίπεδα, μπορεί να είναι αρνητική. Στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα».