«Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν τη θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε». Το μήνυμα αυτό έστειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προσερχόμενη το βράδυ της Κυριακής στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα παραβρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (02/11) στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο νυχτερινό κέντρο βρέθηκαν γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στη χώρα μας το μεσημέρι του Σαββάτου και μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό». «Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα», πρόσθεσε.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Η νέα πρέσβης θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)», το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.