Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η θητεία της οποίας ξεκινά και επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, βρίσκεται σε ιδιωτική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών που διοργανώνει προς τιμήν της ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στο νυχτερινό κέντρο βρίσκονται ήδη γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Στη σημερινή εκδήλωση το παρών δίνουν οι επιχειρηματίες Προκοπίου, Κυριακού, Κωνσταντακόπουλος, Περιστέρης, Μελισανίδης, ενώ στο Κέντρο Αθηνών βρέθηκαν η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη.

Δείτε φωτογραφίες

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Βασίλης Κικίλιας με την συζυγό του Τζένη Μπαλατσινού Η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον συνοδό της

Ο Ανδρέας Χατζηγιάννης τέως πρόεδρος την Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και η σύζυγός του Μαρία Ο οικονομολόγος Άγγελος Φιλλιπίδης

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης

Η Έμι Λιβανίου με τον Πέτρο Παππά

Η Νίκυ Κεραμέως

Στέφανος Χάνδακας, Διευθύνων Σύμβουλος του «Μητέρα»

Ο Ρωμανός Ροδόπουλος, αντιπρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολεγίου, με τη συνοδό του