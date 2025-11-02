Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η θητεία της οποίας ξεκινά και επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, βρίσκεται σε ιδιωτική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών που διοργανώνει προς τιμήν της ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Στο νυχτερινό κέντρο βρίσκονται ήδη γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα.
Στη σημερινή εκδήλωση το παρών δίνουν οι επιχειρηματίες Προκοπίου, Κυριακού, Κωνσταντακόπουλος, Περιστέρης, Μελισανίδης, ενώ στο Κέντρο Αθηνών βρέθηκαν η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη.
