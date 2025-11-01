Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μάλιστα με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Νωρίτερα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα σε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η νέα πρέσβης έφτασε λίγα λεπτά πριν τις επτά, ενώ στο καλωσόρισμα που δέχθηκε (της φώναξαν «καλώς ήρθατε») εκείνη απάντησε «ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ».

