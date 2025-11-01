Με τη βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιμ Πρίτι Πατέλ, συναντήθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επαναβεβαιώθηκαν οι διαχρονικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, εστιάζοντας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος.