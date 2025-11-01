Με τη βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιμ Πρίτι Πατέλ, συναντήθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επαναβεβαιώθηκαν οι διαχρονικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, εστιάζοντας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Minister of Foreign Affairs George Gerapetritis met with Dame Priti Patel, Member of the UK Parliament. During the discussion, enduring bonds between 🇬🇷 and the 🇬🇧 were reaffirmed. Focused on foreign policy issues of mutual interest. pic.twitter.com/HFMQmahiYb— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 1, 2025