Απάντηση έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Αχιλλέα Μπέο, με ανάρτησή του, μετά από δηλώσεις του δημάρχου Βόλου, τις οποίες ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας χαρακτήρισε «ομοφοβικό οχετό» και «μίσος».

Ο Αχιλλέας Μπέος, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, είπε, μεταξύ άλλων: «Εγώ μεγάλωσα να πηγαίνω στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «το να εκφράζομαι ελεύθερα δεν είναι ομοφοβικό» και ότι «προβάλλουν κάτι που είναι αντίθετο από αυτό που πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα», ενώ επικαλέστηκε φράση από την τηλεοπτική σειρά «Δύο Ξένοι».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη για τον Αχιλλέα Μπέο

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος απάντησε με ανάρτησή του:

«Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν.

Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω.

Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος.

Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε.

Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική»συμπεριφορά του στην τουαλέτα.

Για να τελειώνουμε.

Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας.

Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις.

Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου.

Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά.

Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.

Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».