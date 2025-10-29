«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζει ένα νέο οικονομικό πλήγμα σε βάρος των ΟΤΑ, καταρτίζοντας αιφνιδιαστικά νομοσχέδιο με το οποίο αφαιρεί από τους δήμους περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ταυτόχρονα, εισάγει και μια νέα “καινοτομία”, ως προς τα πρόστιμα του ΚΟΚ, που φρόντισε και να τα αυξήσει πριν αλλάξει αυτόν που θα τα εισπράττει. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα, όπως σε όλο τον κόσμο, τα πρόστιμα από τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διατίθενται για έργα οδικής ασφάλειας. Αυτό αλλάζει με βάση την εισήγηση της κυβέρνησης και τα έσοδα θα διοχετεύονται στα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας για να γίνουν επιδόματα», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ (περί τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως) θα διανέμονται κατά κύριο λόγο στην Πρόνοια Αστυνομικών, υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων, εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την οδική ασφάλεια; Αντί να κλείνουν λακκούβες και να βελτιώνουν την ασφάλεια της οδοποιίας, θα μοιράζονται νέα επιδόματα στην Αστυνομία και στον Στρατό. Σημειώστε παρεμπιπτόντως ότι: (α) το 1 στα 10 τροχαία ατυχήματα οφείλεται αποκλειστικά στο κακό οδικό δίκτυο και (β) η Ελλάδα είναι 3η μεταξύ των 27 της ΕΕ στα θανατηφόρα τροχαία».

«Τα τελευταία χρόνια, η μακρά αντιμεταρρυθμιστική παράδοση της ΝΔ στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατράπηκε σε μια ενεργητική, αντιθεσμική πολιτική, με αντισυνταγματικές πλευρές, σε βάρος των δικαιωμάτων των ΟΤΑ και της δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών. Μια πολιτική η οποία υποβαθμίζει περαιτέρω τη διαβίωση της πλειοψηφίας της κοινωνίας, σε θεσμικό, οικονομικό, δικαιωματικό επίπεδο», σχολιάζει, κάνοντας λόγο για «εχθρική πολιτική» που «εκφράστηκε και με την άρνηση καταβολής θεσμοθετημένων πόρων στην Αυτοδιοίκηση, σε μια περίοδο που αποθεώνονται τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, τα οποία βγαίνουν στις πλάτες του ελληνικού λαού, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει και το προπαγανδιστικό χαρτί της βελτίωσης της οικονομίας, από την οποία έχουν αποκλειστεί οι πολλοί προς όφελος των ισχυρών οικονομικών καρτέλ και λίγων εκλεκτών».

«Καταδικάζουμε τις κυβερνητικές επιδιώξεις. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται νέους, πρόσθετους πόρους για να ανταποκριθεί στο έργο της, αλλά και στις νέες αρμοδιότητες που της μεταφέρονται. Στεκόμαστε στο πλευρό των εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενάντια στη διαρκή θεσμική και οικονομική της αφαίμαξη, προκειμένου μέσω ριζικών τομών να πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις και συνένωσης αυτοδιοικητικών δυνάμεων σε δράσεις και έργα πνοής. Για δημοκρατική διακυβέρνηση, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.