Νωρίτερα από πέρσι θα βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προσδιορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης, αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα και ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρσι. «Σε δέκα ημέρες το πολύ ο πολίτης θα ξέρει με ποιο τρόπο και πόσα χρήματα θα λάβει. Είναι πολύ σημαντικό πριν μπει ο χειμώνας να γνωρίζουν όλοι το βοήθημα που θα τους δοθεί».

«Αποφασίσαμε και οι 27 της Ευρώπης την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η χώρα μας υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία, με την προϋπόθεση ότι θα είναι πραγματική αυτή η απεξάρτηση, δεν θα υπάρχουν παραθυράκια. Είναι πολύ σημαντικό η πράσινη μετάβαση, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο να μη σημαίνει ουσιαστικά υψηλότερες τιμές για την καθημερινότητα του πολίτη και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», πρόσθεσε ο υπουργός.

Τέλος, για τη Chevron ανέφερε πως «Ολοκληρώνεται η διαδικασία στην ΕΔΕΥΕΠ έτσι ώστε να βγει η υπουργική απόφαση. Μπορεί να βγει και στις επόμενες μέρες και σίγουρα πριν το τέλος του μήνα, έτσι ώστε να ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής και μετά μέσα στον Νοέμβριο, ακριβώς όπως το είχαμε προβλέψει και λίγο νωρίτερα, να πάει η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελεγχθεί και μετά να πάει στη Βουλή για ψήφιση ή πριν το τέλος του χρόνου ή στην αρχή του επόμενου. Στόχος είναι η έρευνα να ξεκινήσει γεωφυσικές μελέτες μέσα στο 2026. Επίσης και η Exxon έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής, ενεργοποιούνται έτσι ώστε να αναπτυχθεί η χώρα μας στον τομέα των υδρογονανθράκων.»