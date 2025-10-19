«Οι εκλογές είναι μακριά, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας», ήταν το εισαγωγικό μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στη συνέντευξή του στο ACTION24.

Το πρώτο ερώτημα αφορούσε, όμως, τα σενάρια επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα: «Ούτε υπερτιμώ ούτε υποεκτιμώ», ήταν η πρώτη αντίδραση του υφυπουργού, προσθέτοντας πάντως ότι «είναι χαραγμένο στη συλλογική συνείδηση το τι είχε γίνει» κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα. Ενώ μίλησε και για ένα τοξικό παρελθόν, το οποίο «με ένα διαφορετικό λούστρο θέλει να εμφανισθεί πάλι». Στον αντίποδα, η κυβέρνηση εστιάζει στην καθημερινότητα και τη διαμόρφωση του μέλλοντος, σημείωσε.

Σε επόμενο ερώτημα για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κοντογεώργης είπε πως «ήταν ένας καλός πρωθυπουργός». Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, «τα κόμματα προκύπτουν μέσα από κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες».

Μιλώντας δε για την κυβέρνηση, επεσήμανε: «Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια πολιτική που αφορά όλους τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, την οικονομία, με τα καλά μας και τα κακά μας, αυτά αξιολογούνται». Και διευκρίνισε ότι «όποιος κάνει προβολές για το τι θα γίνει μετά από 18 μήνες σε ένα τόσο ρευστό, πολιτικά και κοινωνικά, περιβάλλον, δεν είναι ό,τι καλύτερο».

Συζητώντας για τις δημοσκοπήσεις της τρέχουσας περιόδου, υπογράμμισε εν πρώτοις ότι «η ΝΔ στον έκτο προς έβδομο χρόνο (διακυβέρνησης) είναι πρώτη και με διαφορά, και στην αντιπολίτευση, υπάρχει αυτό που βλέπουμε». Αλλά από εκεί και πέρα, συμπλήρωσε, «εμείς πρέπει να κοιτάζουμε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και τα οποία προσδιορίζουν τη δουλειά μας. Πού πρέπει να δώσεις περισσότερο βάρος; Πού δεν περνάει η πολιτική σου; Τι σκέφτονται οι πολίτες; Ποιο πρέπει να είναι το δημόσιο ύφος το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές; Ποια είναι η προοπτική που διαμορφώνεις για το μέλλον;», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι οι πολίτες επισημαίνουν ζητήματα για την ακρίβεια, τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά.

Ταυτοχρόνως, «αν υπάρχει ένας πυλώνας σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους πέραν των δημοσκοπήσεων», επεσήμανε και προσέθεσε: «Εμείς έχουμε μια υποχρέωση: να συνεχίσουμε τον δρόμο της θεσμικότητας, της διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των λειτουργιών της πολιτείας μας, του σεβασμού της δικαιοσύνης, στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα».

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, ο Θ. Κοντογεώργης έστρεψε τα πυρά του κατά της αντιπολίτευσης: «Μερίδιο ευθύνης έχουν κι όλοι οι υπόλοιποι. Ποιες προτάσεις καταθέτει η αντιπολίτευση; Τι λέει για τη δικαιοσύνη; Πώς φέρεται στα θέματα εξωτερικής πολιτικής;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε για τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης και επανέλαβε: «Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο μας χωρίς να τσιμπάμε στη λογική της όξυνσης και της πόλωσης, γιατί αφαιρεί ενέργεια και αποπροσανατολίζει τον κόσμο από τα σημαντικά -κι από αυτά να κριθούμε. Δεν λέμε ότι έχουμε το προνόμιο του ορθού λόγου», διευκρίνισε πάντως.

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «το μέσο ύφος και ήθος εκπροσωπείται από τον πρωθυπουργό και είναι αυτός που δίνει τον τόνο. Με ήπιο και μετριοπαθή τόνο, όχι αποϊδεολογικοποιημένο, όχι αποπολιτικοποιημένο, να μας ακούσουν οι πολίτες για αυτά που κάνουμε». Όμως, «δεν είναι εύκολο για ένα μετριοπαθή πολιτικό ή μετριοπαθή πολιτικό χώρο να περάσει πολύ εύκολα τις θέσεις του γιατί έχουμε συνηθίσει τα άκρα, και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο έντονος, οξύς λόγος περνάει πιο εύκολα», παρατήρησε.

Στο κεφάλαιο, ειδικότερα, των μέτρων, «εμείς είπαμε ότι θα φτιάξουμε την οικονομία της χώρας και ταυτόχρονα θέλουμε μια οικονομική ανάπτυξη που να έχει αντίκρισμα στην καθημερινότητα του πολίτη -κι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε», είπε παραπέμποντας στα μέτρα προς τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τα μέτρα, τέλος, που θα εφαρμοσθούν από τον Ιανουάριο. «Αυτά μπορούσαμε να δώσουμε», είπε ακόμη, αλλά «δουλεύουμε ώστε και την επόμενη χρονιά να συνεχισθεί η πορεία της χώρας και ταυτόχρονα να υπάρχει ένα καλύτερο αντίκρισμα στους συμπολίτες μας».

Η συνέντευξη έκλεισε με την ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2027: «Η όποια ελληνική κυβέρνηση θα έχει να χειρισθεί ένα μεγάλο θέμα της Ευρώπης για το οποίο τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση, το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα καθορίσει το πώς θα ζούμε τα επόμενα δέκα χρόνια», υπογράμμισε και έκλεισε λέγοντας: «Τότε θα χρειασθεί μια ελληνική κυβέρνηση που θα έχει πρόγραμμα, θα ξέρει τι να κάνει, αλλά ταυτόχρονα και εκείνος που θα ηγηθεί της διαπραγμάτευσης εκ μέρους της Ευρώπης θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα έρθει σε συνεννόηση με όλους».