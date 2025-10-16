Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκε σήμερα το πρωί στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο καθιερώνει δυνατότητα εργασίας έως και 13 ώρες την ημέρα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και τους συνδικαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα, υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισαν 158 βουλευτές, ενώ τα «όχι» ήταν 109. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας απείχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Παρά την έντονη κριτική που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση υπεραμύνθηκε της μεταρρύθμισης, με την αρμόδια υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, να υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο θα φέρει «ευελιξία στην αγορά εργασίας» και «θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης».

Η μαραθώνια συνεδρίαση για το εργασιακό που προηγήθηκε χθες, διεξήχθη υπό ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και διεκόπη αργά το βράδυ λόγω ενός απρόοπτου περιστατικού, όταν η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε στα έδρανα. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε σήμερα το πρωί και λίγο αργότερα ολοκληρώθηκε με την ονομαστική ψηφοφορία.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικράτησε έντονο κλίμα ικανοποίησης. Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μάλιστα, φωτογραφήθηκε με αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας.