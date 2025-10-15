Στην τελετή των εγκαινίων του νέου πανεπιστημιακού ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωάν. Μαρτίνου» στο Αττικό νοσοκομείο παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του εκ μέρους της κυβέρνησης όχι μόνο για το έργο που επισκέφθηκε αλλά και για τη συνολική προσφορά που συνδυάζει ένα υψηλό όπως είπε αίσθημα καθήκοντος.

Όπως τόνισε το ολοκληρωμένο έργο αντιμετώπισης του καρκίνου το οποίο υλοποιείται σήμερα, προσφέρει στους πολίτες θεραπείες όχι μόνο με ποιότητα αλλά και σε συνθήκες αξιοπρέπειας.

«Πρέπει να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή. Κάθε φορά που εγκαινιάζουμε εκτός από τις δομές υγείας επενδύουμε και στους ανθρώπους» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε.

«Σε όσους λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, από τα 90 εκατ. έχουμε πάει στα 150 εκατ., έχει αυξηθεί το προσωπικό. Συνεχίζουμε και επιμένουμε στη συνολική προσπάθεια ανάταξης του ΕΣΥ. Το 2023 όταν μας εμπιστεύτηκαν ένας από τους κεντρικούς στόχους ήταν να οικοδομήσουμε το ΕΣΥ. Δύο χρόνια μετά και οι πιο κακόπιστοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι σε λίγες εβδομάδες θα λειτουργήσουν τα νέα ΤΕΠ του Αττικού Νοσοκομείου σημειώνοντας ότι θα είναι τα πιο σύγχρονα και πρόσθεσε: «όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί θα συζητάμε μέσα στο 2026 για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας». Αναφέρθηκε τέλος στην αξιολόγηση λέγοντας: «Πιστεύω ότι τελικά ότι η καλύτερη αξιολόγηση του έργου μας δεν είναι αυτά που θα πούμε εμείς ή όποια άποψη εκφράζεται από έναν πολίτη. Η καλύτερη αξιολόγηση είναι αυτή των ασθενών. Μέσα από την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει διαπιστώνουμε ότι η εικόνα του ΕΣΥ είναι καλύτερη από αυτή που κάποιοι επιμένουν να παρουσιάζουν. Σε αυτό το έργο είμαστε ταγμένοι. Αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε».