Αυτοψία σε σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον προγραμματισμό του και επιθεώρηση σε άλλες υποδομές που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ σε σύσκεψη με τον δήμαρχο, Γιάννη Τομπούλογλου, συζητήθηκε η πορεία των επικείμενων αναπλάσεων που έχουν αποφασιστεί για την περιοχή.

Ειδικότερα, μελετήθηκε η πορεία υλοποίησης και η χρήση μετά την αποπεράτωση των εξής παρεμβάσεων:

– Νέος συλλεκτήριος αγωγός όμβριων στην οδό Σκρα, μήκους 1.200 μέτρων, που ολοκληρώθηκε τρεις μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Καταλήγει στον Κηφισό ενισχύοντας καθοριστικά την αντιπλημμυρική προστασία και των όμορων δήμων.

Το κόστος των 3,85 εκατ. ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ίδιους και ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ο περιφερειάρχης είχε επισκεφθεί το εργοτάξιο και τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο μετροπόντικας ολοκλήρωνε το πέρασμά του κάτω από την ΕΟ Αθηνών-Λαμίας. Ένα έργο που, όπως τόνισε, «ξεμπλόκαρε μετά από χρόνια γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και αυτήν τη στιγμή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο».

«Η παράδοση του έργου, τρεις μάλιστα μήνες νωρίτερα από τον αρχικό μας σχεδιασμό, αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της νέας αντίληψης που διέπει τη διοίκηση της Περιφέρειας για την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που απαντούν σε χρόνια προβλήματα των συμπολιτών μας», πρόσθεσε.

– Νέος αγωγός ομβρίων στο ρέμα Γιαμπουρλά, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, που δρομολογείται από την Περιφέρεια, με σκοπό να καλύψει ακόμη ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και να ενισχύσει το δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας σε ολόκληρη την Αττική.

– Αντιστήριξη πρανών και ενίσχυση της γέφυρας μήκους 52 μέτρων στην Ξάνθου-Μεγακλέους στον Ποδονίφτη για τη διασφάλιση της διέλευσης πεζών και οχημάτων αλλά και την οριστική αντιμετώπιση των κινδύνων από τη διάβρωση που έχει υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.

– Ανέγερση νέου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας. Αφορά στην ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου, επιφάνειας 257,41 τ.μ. στη Λεωφόρο Δεκελείας απέναντι από το Δημαρχείο. Το νέο ΚΑΠΗ θα περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές για τη στήριξη των ηλικιωμένων, με ιατρεία, αίθουσες δραστηριοτήτων και χώρους φυσικοθεραπείας.

– Ανάπλαση Λεωφόρου Δεκελείας και Πλατείας Πατριάρχου, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται πλήρης ανάπλαση του κεντρικού άξονα της πόλης και της πλατείας, με φαρδιά πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, νέες φυτεύσεις, σύγχρονο φωτισμό και «έξυπνες» εφαρμογές. Πρόκειται για μία παρέμβαση μεγάλης κλίμακας που θα αλλάξει ριζικά το κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, με σεβασμό στην αειφορία και με άξονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Στο έργο εντάσσεται και το παρακείμενο πάρκο Μικρασιατών, ενώ προβλέπονται και νέες θέσεις στάθμευσης για την αποσυμφόρηση του κέντρου.

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι από την πρώτη στιγμή της εκλογής του, «ξεκινήσαμε δουλειά μαζί με τον δήμαρχο, όπως κάνουμε και στους 66 δήμους της Αττικής μας, για να ξεμπλοκάρουμε έργα που λιμνάζουν επί δεκαετίες. Τα αντιπλημμυρικά και ειδικά ο νέος συλλεκτήριος αγωγός στην οδό Σκρα ήταν από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Δεν πανηγυρίζουμε για την ολοκλήρωσή του. Φροντίσαμε να κάνουμε το αυτονόητο.

Τα έργα εξελίσσονται όταν υπάρχει σαφής προγραμματισμός, συνεχής επίβλεψη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Γι’ αυτό και τα έργα που ξεκινάμε, τα τελειώνουμε. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Δεκελείας θα αποτελέσει τομή για την πόλη και θα αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων».

Από την πλευρά του, ο κ. Τομπούλογλου ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την επίσκεψη και κυρίως για την άμεση και ουσιαστική συνεργασία σημειώνοντας: «Όλο αυτό το διάστημα έχουμε, πράγματι, άμεση επικοινωνία και τρέξαμε έργα μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας. Το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Σκρα, που για 25 χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα, υλοποιήθηκε με συνέπεια και παραδόθηκε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Είναι ένα έργο που ήδη απέδειξε την αξία του, καθώς λειτούργησε άψογα στην πρόσφατη έντονη βροχόπτωση. Συνεχίζουμε με την ίδια θέρμη, για να υλοποιήσουμε μαζί με την Περιφέρεια όλα τα έργα που θα αναβαθμίσουν την πόλη μας».