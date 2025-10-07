Τρία σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπλασης και υποδομής στον Δήμο Φυλής, με χρηματοδότηση ύψους 23,9 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, δρομολόγησε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, σηματοδοτώντας τη μέριμνα της περιφερειακής Αρχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Πρόκειται για τη μεγάλη αστική ανάπλαση στο κέντρο των Άνω Λιοσίων και τη Ζωφριά, σε έκταση 44.000 τ.μ. με πεζοδρομήσεις, δεντροφυτεύσεις, τοποθετήσεις ραμπών κ.ά., προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας.

Για αυτό το έργο, το οποίο περιλαμβάνεται στις 280+1 μεγάλες παρεμβάσεις που έχει προγραμματίσει η περιφερειακή Αρχή προκειμένου να αλλάξει την όψη τής Αττικής μέχρι το τέλος του 2028, ο κ. Χαρδαλιάς υπέγραψε την απόφαση της ένταξής του στην σχετική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τη Δυτική Αττική.

Επίσης, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ», Γιώργος Κορμάς και Δημήτρης Φραγκάκης, υπέγραψαν τις συμβάσεις για την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στην περιοχή Πανοράματος Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, ύψους 9,9 εκατ. ευρώ.

Το έργο κρίθηκε αναγκαίο, καθώς οι πυρκαγιές του 2023 κατέστρεψαν τη φύτευση στο 90% της λεκάνης απορροής του ρέματος Κατερινέζα, με αποτέλεσμα την αποψίλωση του εδάφους και τη μείωση της απορροφητικότητάς του. Στο πλαίσιο των εργασιών, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου αγωγών και φρεατίων ομβρίων στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

«Από την πρώτη περίοδο της θητείας μας, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική είναι μια από τις βασικότερες προτεραιότητές μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Σε αυτήν την κατεύθυνση αξιοποιούμε συστηματικά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της περιοχής, που για χρόνια έμεινε παραμελημένη. Αυτή τη βούλησή μας αποτυπώνει, εξάλλου, και το ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 545 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Αττική, που ανακοινώσαμε ήδη από τον Ιανουάριο του 2024». Αναφερόμενος στα τρία μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Φυλής, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια «επενδύει σε έργα ουσίας, έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».