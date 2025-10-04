Μέλη της συλλογικότητας Ρουβίκωνας προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου σε βανδαλισμούς έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνου.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, λίγο μετά την ενέργεια, σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν ότι πρόκειται για «παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, στη Λάρισα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι. Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι».

Η Νέα Δημοκρατία, μέσω ανακοίνωσης του γραφείου Τύπου, αντέδρασε έντονα στο περιστατικό, καταδικάζοντας την ενέργεια και καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν ανάλογα.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.