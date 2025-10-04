Να δώσει προοπτική και να ζητήσει από τη νεολαία του κόμματός του να βγει μπροστά προκειμένου να προβληθεί το κυβερνητικό έργο επιχείρησε χθες με την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον των νεολαίων της ΝΔ στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

Σήμερα, κλείνουν 51 χρόνια από την ίδρυση του μακροβιότερου πολιτικού σχηματισμού στην Ελλάδα και όπως είπε ο πρωθυπουργός, δεν επελέγη τυχαία η συγκεκριμένη ημερομηνία για το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον λαϊκισμό, που προβάλλει απειλητικός τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όπλα, τα fake news, την τοξικότητα, τον διχασμό και την άκρατη παροχολογία.

Και σημείωσε ότι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι δεν θα ξαναμπεί η χώρα σε περιπέτειες και με σχέδιο και ορίζοντα το 2030.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αλλάζει και παρά το βαρύ κόστος που πλήρωσε λόγω της επικράτησης του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται.

Επανέλαβε ότι μέσα από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί οχυρώνεται η χώρα και κυρίως οι πολίτες απέναντι στην ακρίβεια που επιμένει όπως και το πρόβλημα της στέγης.

Δεσμεύθηκε ότι η προσπάθεια για ανάταξη θα είναι συνεχής και υποστήριξε ότι φέρνει αποτελέσματα.

Τον Ιανουάριο 4 εκ. Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν αύξηση εισοδήματος ενώ αποτελεί ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης η στήριξη της νέας γενιάς, της οικογένειας και της ελληνικής περιφέρειας.

Θέλοντας να δείξει τη διαφορά με τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η οπτική της ΝΔ είναι αληθινά ριζοσπαστική γιατί αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα, και ταυτόχρονα μπορεί να ατενίζει και να σχεδιάζει το αύριο.

Έδειξε ως πραγματικούς αντιπάλους της κυβέρνησης τα προβλήματα αλλά και τις αδυναμίες της.

Μέσα σε 70 λέξεις περιέγραψε αυτό που υπάρχει απέναντι από τη ΝΔ.

«Η Ελλάδα του 2025», είπε, «δεν έχει ανάγκη από ακοστολόγητα συνθήματα, μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες και άλλα fake news και σενάρια συνωμοσίας. Η κοινωνία πλήρωσε ακριβά τη φτηνή δημαγωγία και πρέπει να αντισταθεί στο νέο κύμα λαϊκισμού, από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας .Πρέπει να αποκρουστεί, όσο και αν το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή και οικονομικά κέντρα που ελέγχουν Μέσα Ενημέρωσης».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα του είναι εκείνο που μπορεί να εκφράζει, ένα ευρύτερο ρεύμα πολιτών που πιστεύουν σε μία νέα Ελλάδα.

Αμοργόραμα

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Αμοργό στο πλαίσιο των περιοδειών του και της διαρκούς επαφής με τους πολίτες προκειμένου να μαθαίνει από πρώτο χέρι τις ανάγκες τους, ενώ αύριο Κυριακή θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα» ένα πρόγραμμα που αγκάλιασε ο ίδιος και πρόβαλλε.

Το Αμοργόραμα στηρίζει και απαρτίζει ο Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος Αμοργού ο οποίος αποτελείται από 40 περίπου ψαράδες της Αμοργού και 23 σκάφη μεγέθους 5 έως 20 μέτρων. Στόχος του Συλλόγου είναι να οργανώσει την αλιεία με βιώσιμο τρόπο για τη θαλάσσια ζωή, καθώς και για τους ανθρώπους που εργάζονται στις αλιευτικές βιομηχανίες.