Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής στην Κοπεγχάγη, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να αναφέρει ότι τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της άμυνας περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού «τείχους προστασίας» κατά των drones, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόταση που είχε υποβάλει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με αιχμή του δόρατος την αμυντική θωράκιση των κρατών-μελών και την τεχνολογική αυτονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στην πράξη, ως προς την ενιαία αμυντική της θωράκιση.

Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ζήτησε ενίσχυση της προστασίας όχι μόνο στα ανατολικά, αλλά και στα νότια σύνορα της Ευρώπης, επισημαίνοντας τη σημασία των νέων τεχνολογιών στον σύγχρονο πόλεμο.

«Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδο πολύ υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τις αμυντικές μας δαπάνες για τα επόμενα χρόνια. Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως η αντιπυραυλική προστασία ή το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής».