Όταν η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση που ξεκίνησε από τα Προπύλαια έφτασε στο Σύνταγμα, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατευθύνθηκε στο σημείο όπου πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Εκεί συναντήθηκε και με την Ελένη Βασάρα, γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς των θυμάτων, και έγραψε το ακόλουθο μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης:

«Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη!

Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί.

Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε: «Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτήν τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση».