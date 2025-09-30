Στα θέματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις». «Ούτε σπιθαμή δεν θα αλλάξει η κυβερνητική πολιτική για να έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αν και η επικοινωνία δεν έχει διακοπεί», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με τα Τέμπη και την απεργία πείνας από τον Πάνο Ρούτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ιερό αγώνα, επανέλαβε ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή πληγή και παράλληλα κατηγόρησε πολιτικούς αρχηγούς ότι «κάνουν τα πάντα για να καθυστερήσει η δίκη» και σηκώνουν το θέμα κάθε φορά που πέφτουν δημοσκοπικά. Σφοδρή κριτική άσκησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ μίλησε για συντονισμένη εργαλειοποίηση.

«Αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, ειδικά μετά τη δεύτερη επέτειο και μετά, δεν έχει προηγούμενο. Από μόνη της η εργαλειοποίηση ενός τραγικού δυστυχήματος και του πόνου των συγγενών είναι ό,τι πιο αποκρουστικό. Εδώ όμως μιλάμε για συντονισμένη προσπάθεια του πολιτικού συστήματος, με διακυμάνσεις, αφού είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει η Πλεύση Ελευθερίας, άλλο τα κόμματα της άκρας δεξιάς που μίλησαν για χαμένα βαγόνια και εξαφανισμένους νεκρούς και άλλο ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ που κάποιες φορές έπεσε στην παγίδα να συμπορευτεί είτε συνυπογράφοντας μία πρόταση δυσπιστίας, είτε ψηφίζοντας παρών στην παραπομπή βουλευτών για εσχάτη προδοσία. Τα Τέμπη είναι μια ανοιχτή πληγή, πρέπει να αποδοθούν από τη Δικαιοσύνη ευθύνες με τον πιο αυστηρό τρόπο σε όποιον έχει υπαιτιότητα. Αλλά πάνω σε αυτό το πάνδημο αίτημα προσπάθησαν κάποιοι να αναζητήσουν την πολιτική τους επιβίωση.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν»

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι ευκαιρία να πάρουμε απαντήσεις. «Δεν έχουμε αρνηθεί κανένα όνομα μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχει μια σειρά στα πράγματα, όταν ερευνάς για 2,7 δισ. που έχουν πληρώσει άνθρωποι που δεν τους περισσεύει ούτε ένα ευρώ», τόνισε.

«Προφανώς και πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν και να πάρουν την ποινή που προβλέπει ο νόμος, αλλά παράλληλα το κράτος οφείλει να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους πραγματικούς δικαιούχους», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ σχετικά με τη στάση της Αντιπολίτευσης ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει η βελόνα κι επαναλαμβάνεται για τον Μυλωνάκη ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο μοτίβο για το οποίο μετά το 2019 ως αντιπολίτευση πήρε απάντηση από την κοινωνία».

«Εφόσον συντρέχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να έρθει κάποιος πέραν των πρώτων μαρτύρων στην εξεταστική, εμείς θα αποδεχτούμε, αν είναι σοβαροί. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά καμία κυβέρνηση να κάνει διασταύρωση, ούτε να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία τα κλεμμένα. Το ξαναλέω, δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών επειδή εμείς το κάναμε και με καθυστέρηση. Αλλά όλοι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο, δεν θυμάμαι να έχουν ποτέ βγάλει μία είδηση έστω για τα πρόστιμα. Δεν βγάζω απ’ έξω την ουρά προηγούμενων κυβερνήσεων που ανήκουν στο δικό μας πολιτικό χώρο.

Αν πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι το ζήτημα το οποίο έχει πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις είναι ένα κομματικό ζήτημα και ότι η Ελλάδα μέχρι το 2019 ήταν ένας τόπος αγγελικά πλασμένος που δεν δίνονταν παράνομες επιδοτήσεις, τότε με συγχωρείτε που το λέω, θα συνεχίσει να είναι κολλημένη η βελόνα».

Σε ερώτηση για την Ευρωπαία εισαγγελέα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αυτονόητο ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει χώρο σε κάθε δικαστικό λειτουργό, σε εγχώριο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρόσθεσε: «Οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος και κάποια μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν αφηγήματα ότι μόνο εμείς ελεγχόμαστε ως χώρα, αλλά ξεπερνούν τις 2.600 οι υποθέσεις που ερευνώνται σε όλη την Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυβέρνηση αυτή υψώνει τείχος προστασίας στην αντικειμενική και ψύχραιμη διερεύνηση κάθε υπόθεσης, κάθε καταγγελίας αλλά και ανάχωμα ενάντια σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν να επιβιώσουν πολιτικά, εργαλειοποιώντας κάθε τέτοια υπόθεση.

«Έχουμε αυξήσει με μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα»

Ερωτηθείς για την τελευταία δημοσκόπηση της Alco ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το κυβερνών κόμμα συνολικά στις μετά ΔΕΘ εβδομάδες έχει ανακτήσει μέρος των μονάδων που είχε χάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά με τέτοια πολιτική ανθεκτικότητα παρά τα λάθη που πρέπει να διορθώσουμε. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε περισσότερο με κυριότερο θέμα το κόστος ζωής, επεσήμανε, προσθέτοντας:

«Παρά τις θεωρίες της αντιπολίτευσης το σημαντικό είναι οι πολιτικές να αποδίδουν κι αυτό θα το δουν στην τσέπη οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του 2026». Η κυβέρνηση κάνει όσα βήματα παραπάνω μπορεί, ούτως ώστε να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλεί η εισαγόμενη ακρίβεια.

Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει με σταθερό και μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα των πολιτών. Είναι μια μάχη, που πρέπει να τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με σοβαρότητα, χωρίς αλαζονεία και θεωρώ ότι η διαφορά των εκλογών από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι στις κάλπες δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι. Θα φέρει η αντιπολίτευση τις θεωρίες της, δυστυχώς, αλλά σας το λέω, ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ιδιαίτερα τοξικό περιβάλλον»

Νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου θα δουν θετικά αποτελέσματα «στην τσέπη» οι ένστολοι, ενώ ακολουθούν οι μισθωτοί, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Αυξήσεις θα έχουν και συνταξιούχοι από το Νοέμβριο.

«Στόχος μας είναι κάθε κίνηση που κάνουμε να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Θεωρώ ότι το να χάνουμε χρόνο κοιτώντας δεξιά και αριστερά, χωρίς να υποτιμώ καμία δημοσκοπική μέτρηση, τις κοιτάμε όλες με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό. Αλλά το σημαντικό είναι η κυβέρνηση να φέρει αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν αστοχίες που διορθώνονται. Πολιτευόμαστε και ενώπιον της κοινωνίας, σε ένα ιδιαιτέρως τοξικό περιβάλλον, όπου έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν θέλει να κάνουμε τη συζήτηση που ενδιαφέρει τον κόσμο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ελληνοτουρκικά: Ο διάλογος είναι επιδίωξη αλλά σε καμία περίπτωση αυτοσκοπός

Παράλληλα, επιλογή μας είναι και ο διάλογος, γιατί θεωρούμε ότι ο διάλογος μέχρι τώρα έχει παράξει σημαντικά αποτελέσματα και μια καλύτερη συνεννόηση στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και εκμηδενισμός σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πάντων.