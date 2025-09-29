Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος οδηγήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ένας 34χρονος Πολωνός υπήκοος και μια 35χρονη Ελληνίδα, έπειτα από φραστική αντιπαράθεση που σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 2:00 π.μ., σε κατάστημα επί της οδού Χάριτος, όταν – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – οι δύο πολίτες φέρεται να απηύθυναν προσβλητικά σχόλια προς τον Νίκο Παππά. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ κολούθησε έντονη λογομαχία, με αποτέλεσμα να κληθεί η ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα για την καταγραφή του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ευρωβουλευτής υπέβαλε μήνυση για εξύβριση και απειλή κατά του 34χρονου, για τον οποίο σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.