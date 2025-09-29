Λήξαν θεωρείται το ζήτημα που προέκυψε γύρω από τη διασπορά ψευδούς δήλωσης σε βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ο ίδιος ο χρήστης του λογαριασμού που δημοσίευσε την ανάρτηση παραδέχθηκε ότι πρόκειται για λάθος, αποσύροντας το περιεχόμενο.

Όπως αναφέρθηκε στον επίμαχο λογαριασμό, η ανάρτηση στηρίχθηκε σε σατιρικό υλικό από την ιστοσελίδα «Το Κουλούρι» και δεν είχε καμία σχέση με πραγματικά γεγονότα:

«Η ανάρτηση που έκανε βασιζόταν σε σατιρικό/χιουμοριστικό περιεχόμενο από το site “Το Κουλούρι”. Δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα και δεν αφορά τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Λυπάμαι για την παρανόηση, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου», σημείωσε ο διαχειριστής, έπειτα από την προειδοποίηση του υπουργού Υγείας ότι θα κινηθεί νομικά αν δεν κατέβει.

Το θέμα θεωρείται λήξαν νομικά μεν αλλά ας αναλογιστείτε όλοι αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα εδώ κατά κανόνα με ψέματα πόσο θα το τολμούσαν στα αλήθεια, εάν δεν είχαν την ψευδαίσθηση ασφαλείας που δίνει το πληκτρολόγιο… «γενναίοι» ως την ώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις… pic.twitter.com/RA4G8TPKuL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 29, 2025

Με αφορμή την αναδίπλωση, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Αναλογιστείτε όλοι αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα εδώ κατά κανόνα με ψέματα πόσο θα το τολμούσαν στα αλήθεια, εάν δεν είχαν την ψευδαίσθηση ασφαλείας που δίνει το πληκτρολόγιο… “γενναίοι” ως την ώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες».

Η ψευδής δήλωση που αποδόθηκε στον υπουργό μέσω του λογαριασμού «Μαλβίνα» ανέφερε:

«Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης από την πρώτη στιγμή διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει κάνει ποτέ μια τέτοια τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας πως:

«καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον πόνο τους».

Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει δημόσια ότι αν δεν αφαιρεθεί η ανάρτηση και δεν γίνει η σχετική διάψευση στον ίδιο λογαριασμό, θα καταθέσει μήνυση:

«Εάν δεν κατέβει και δεν γραφτεί στον ίδιο λογαριασμό η διάψευσή μου αύριο θα καταθέσω μήνυση. Δυστυχώς κάποιοι έχουν σχέδιο να οδηγήσουν τον κόσμο στα άκρα και την χώρα στο χάος με ψέματα και δεν πρέπει να τους αφήσουμε».