Μηνύσεις προαναγγέλλει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη διακίνηση ψεύτικης δήλωσής του για τον κωμικό Πάνο Ρούτσι.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ παραθέτει μία ανάρτηση του λογαριασμού «Μαλβίνα» η οποία περιέχει ψευδή δήλωση η οποία αποδίδεται στον ίδιο και η οποία έχει ως εξής: «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε».
Ο υπουργός Υγείας, τονίζει πως δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια δήλωση «καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον πόνο τους».
Στη συνέχεια προειδοποιεί πως αν δεν κατέβει η ανάρτηση από τον λογαριασμό στο Χ που τη δημοσίευσε και δεν γραφτεί η διάψευση θα κινηθεί νομικά: «Εάν δεν κατέβει και δεν γραφτεί στον ίδιο λογαριασμό η διάψευσή μου αύριο θα καταθέσω μήνυση. Δυστυχώς κάποιοι έχουν σχέδιο να οδηγήσουν τον κόσμο στα άκρα και την χώρα στο χάος με ψέματα και δεν πρέπει να τους αφήσουμε».
Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί αυτή η ψεύτικη δήθεν δική μου δήλωση για τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι: https://t.co/ozSPiiPPjT Δεν έχω ποτέ κάνει τέτοια δήλωση καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον… pic.twitter.com/UnRD1vPeXX— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 28, 2025