Μηνύσεις προαναγγέλλει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη διακίνηση ψεύτικης δήλωσής του για τον κωμικό Πάνο Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ παραθέτει μία ανάρτηση του λογαριασμού «Μαλβίνα» η οποία περιέχει ψευδή δήλωση η οποία αποδίδεται στον ίδιο και η οποία έχει ως εξής: «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε».

Ο υπουργός Υγείας, τονίζει πως δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια δήλωση «καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον πόνο τους».

Στη συνέχεια προειδοποιεί πως αν δεν κατέβει η ανάρτηση από τον λογαριασμό στο Χ που τη δημοσίευσε και δεν γραφτεί η διάψευση θα κινηθεί νομικά: «Εάν δεν κατέβει και δεν γραφτεί στον ίδιο λογαριασμό η διάψευσή μου αύριο θα καταθέσω μήνυση. Δυστυχώς κάποιοι έχουν σχέδιο να οδηγήσουν τον κόσμο στα άκρα και την χώρα στο χάος με ψέματα και δεν πρέπει να τους αφήσουμε».